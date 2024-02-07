انت الأن تتابع خبر بشرى سارّة لمستفيدي الضمان حول التسجيل في اختبارات التحصيل الدراسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مفاجأة سارّة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، عن إمكانية التسجيل في اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي، حيث أن هذا بدون مقابل ولا دفع رسوم المقرر، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل خلال موقعنا اليوم.

الإعفاء من رسوم قياس

أكد وزارة الموارد البشرية عبر حسابها على منصة “إكس” ردًا على سؤال أحد المستفيدين بـ «أنه يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس بشكل تلقائي لاختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

مع العلم أن يجب أن تكون الاستفادة من الدعم في العام الواحد فقط 6 مرات، أما اختبار القدرات العامة فتكون فقط 4 مرات، بينما اختبار التحصيل تكون 2 مرة فقط.

يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) , اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتين

اختبار القدرات العامة

يعتبر اختبار القدرات العامة هو اختبار دخول الكلية الموحد لجميع جامعات المملكة العربية السعودية، ويقوم الطلاب والطالبات سواء السعوديين أو المقيمين بالتقديم إلى الاختبار خلال المرحلة الثانوية، ويكون مع الاختبار التحصيلي والقبول للطلاب والطالبات.

مع العلم أن عدد الاختبار خمسة مقسمين إلى (واحد اختبار ورقي، و أربعة اختبار محوسب)، الذي يعد أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

ويتم قياس قدرات الطلاب والطالبات خلال الاختبار سواء في الرياضيات واللغة العربية، حيث أنه إجباري حتى يتم قبول الطلاب في الكليات والجامعات، مع العلم أن كل جامعة لها شروط من حيث درجات القبول للقدرات.

اختبار التحصيل الدراسي