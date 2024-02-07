انت الأن تتابع خبر 10 أيام متبقية على انتهاء المهلة التصحيحية لإصدار "شهادة امتثال المباني" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اقتراب الموعد النهائي لتصحيح إصدار “شهادة امتثال المباني”، حيث أنها تلزم أصحاب المباني الموجودة على الشوارع المستهدفة وملاك حق الانتفاع ترميم المباني وحمايتها في حالة وجود أي تشوه البصري، وذلك يساعد على توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، وتحسين المشهد الحضري للمدن في المملكة العربية السعودية.
شهادة امتثال المباني
- وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على معالجة كافة المخالفات الخاصة بإصدار شهادة امتثال المباني التي من المقرر أن يكون اليوم الأخير هو 16 فبراير 2024، ويجب على جميع الملاك المباني الالتزام الموجودة في الطرق التي تم تحديدها في “تطبيق بلدي” والموضحة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال.
- وأكدت الوزارة خلال دليل إجراءات لشهادة امتثال المباني التي تشمل تسعة عشر مخالفة، مع العلم أنه يجب خلو المباني منها حتى يتمكن من إصدار الشهادة.
دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
وفقًا لدليل إجراءات شهادة امتثال المباني فأن المخالفات تشمل ما يأتي:
- يجب عدم عمل منحدرات جانبية أو ممرات جانبية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما ينص في دليل معايير الاستخدام الشامل إلى المرافق.
- كما أنها أوضحت عن وجود ووحدات تكييف منفصلة أو التمديدات الكهربائية أو الصحية أو الميكانيكية المطلة على الشارع الرئيسي المحدد في الخريطة.
- كما قامت الوزارة بتعديل بعد الأمور مثل المواقف الموجود في جراج المباني على حسب الترخيص الصادر من قبل الأمانة أو البلدية.
- عدم تغطية النوافذ دون أن يحصل المالك على التراخيص المطلوبة أو وضع أي حواجز تجعل المباني مشوه مثل الحديد أو شينكو الذي يوضع على الأسطح والنوافذ.
- يجب عدم وضع تغطية على خزانات الصرف الصحي باستخدام أحد أنواع أغطية غير صحية ويجب أن تكون وفقًا للشروط البلدية.
- لا يستطيع المالك عمل أرصفة للمباني الخاص به كحق انتفاع في جهة الشارع التجاري ويجب أن تكون من خلال الجهة المختصة.
- وقد تضمنت المخالفات إلصاق الملصقات الإعلانية المتهالكة أو القديمة، كما شددت على عدم الكتابة على الحوائط.
- عدم تركيب أطباق الأقمار الصناعية على النوافذ أو على المباني المطلة على الشوارع التجارية، معالجة جميع التشققات أو تلف في الدهانات أو صدأ في المواد المعدنية التي تعد المساحة الأقل من متر مربع أو تركيب مظلات أو هناجر بعد الحدود المحددة للملكية أو أسوار للمبني متهالكة أو غير مكتملة.
- وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن للأشخاص التعرف على المزيد من المخالفات المذكورة في دليل إجراءات شهادة امتثال المباني.