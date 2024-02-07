انت الأن تتابع خبر 10 أيام متبقية على انتهاء المهلة التصحيحية لإصدار "شهادة امتثال المباني" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اقتراب الموعد النهائي لتصحيح إصدار “شهادة امتثال المباني”، حيث أنها تلزم أصحاب المباني الموجودة على الشوارع المستهدفة وملاك حق الانتفاع ترميم المباني وحمايتها في حالة وجود أي تشوه البصري، وذلك يساعد على توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، وتحسين المشهد الحضري للمدن في المملكة العربية السعودية.

شهادة امتثال المباني

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على معالجة كافة المخالفات الخاصة بإصدار شهادة امتثال المباني التي من المقرر أن يكون اليوم الأخير هو 16 فبراير 2024، ويجب على جميع الملاك المباني الالتزام الموجودة في الطرق التي تم تحديدها في “تطبيق بلدي” والموضحة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال.

وأكدت الوزارة خلال دليل إجراءات لشهادة امتثال المباني التي تشمل تسعة عشر مخالفة، مع العلم أنه يجب خلو المباني منها حتى يتمكن من إصدار الشهادة.

دليل إجراءات شهادة امتثال المباني

وفقًا لدليل إجراءات شهادة امتثال المباني فأن المخالفات تشمل ما يأتي: