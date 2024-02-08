المركز الوطني للأرصاد يطلق باب التقديم على 15 فرصة وظيفية لحملة البكالوريوس فما فوق

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رياض - احمد صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن فتح باب التقديم لعدد 15 وظيفة شاغرة، موجهة دعوته للمواطنين والمواطنات السعوديين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو أعلى، وذلك في مجموعة متنوعة من التخصصات وفقا لمجموعة من الشروط المحددة، هذا الإعلان يأتي ضمن سعي المركز لتعزيز كادره الوظيفي بكفاءات متميزة تسهم في تحقيق أهدافه وتطوير قطاع الأرصاد الوطني، مؤكدا على التزامه بتوفير فرص عمل جذابة تتوافق مع معايير التوظيف العالية وتلبي طموحات الكوادر الوطنية في المملكة.

فرص عمل متنوعة في المركز الوطني للأرصاد

يفتح المركز الوطني للأرصاد الباب أمام الكفاءات الوطنية للانضمام إلى فريقه من خلال تقديم (15) وظيفة متاحة للسعوديين والسعوديات حملة البكالوريوس فأعلى، على أن تشمل وظائف في مجالات التغير المناخي والتوقعات الجوية.

مدير إدارة دراسات سياسات التغير المناخي

مترجم تقارير مناخية

رسام خرائط مناخية

باحث تأثير التغير المناخي

أخصائي أثر التغير مناخي

خبير أثر التغير المناخي

مدير إدارة دراسات تأثير التغير المناخي

مدير إدارة الجفاف

محلل توقعات موسمية وشبه موسمية

مدير إدارة التوقعات الموسمية وشبه موسمية

أخصائي تغير مناخي

خبير النمذجية المناخية

أخصائي النمذجة مناخية

مدير إدارة علوم ونمذجة التغيرات المناخية

وظائف المركز الوطني للأرصاد

المركز الوطني للأرصاد يفتح باب التوظيف لخبراء في مجالات متنوعة تشمل.

علوم الأرض

الهندسة البيئية

لغة إنجليزية

الفيزياء

القانون

علوم سياسية

الرياضيات

أنظمة معلومات جغرافية

علوم الغلاف الجوي

الأرصاد

هندسة المناخ

علوم البيئة

المناخ

شروط التقديم للفرص الوظيفية المعلنة بالمركز الوطني للأرصاد

في إطار سعيه لتعزيز فريق عمله، حدد المركز الوطني للأرصاد مجموعة من الشروط الضرورية للمتقدمين الراغبين في شغل الوظائف الخالية، المتقدمين مطالبون بأن يكونوا من المواطنين السعوديين، مع الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المحددة بما يتوافق مع متطلبات كل وظيفة، ويشترط كذلك التفرغ التام للعمل بدوام كامل، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بنجاح، كما يتوجب على المتقدمين إرفاق سيرهم الذاتية إلكترونيا ضمن ملف التقديم، ويشير المركز إلى أنه يحتفظ بالحق في استبعاد أي متقدم لا تنطبق عليه الشروط المذكورة، وله كامل الصلاحية في إلغاء الوظيفة إذا لم يتقدم لها مرشح مناسب.

موعد التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد