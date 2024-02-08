انت الأن تتابع خبر متى ينتهي موسم العقارب 2024 "عقرب السُّم" وسبب تسميته بهذا الاسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بداية موسم العقارب في السعودية للعام الحالي 1445/2024 يسأل الكثيرون عن متى يبدأ ومتى ينتهي موسم العقارب، وقد أفاد الخبراء المختصين في هيئة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن انطلاق الموسم يأتي على مشارف انتهاء فصل الصيف وبالتحديد في شهر فبراير/شباط الحالي، فيتسم هذا الموسم بإنه لا يخلو من هجمات البرد اللاسعة وانتشار الزعاق، وإليكم الآن ومن خلال تلك التقرير كافة التفاصيل المعلن عنها بخصوص عقرب السم بالمملكة.

ويأتي موسم العقارب في المدة الزمنية بين الشتاء والربيع فهو في الغالب يأتي في فبراير حتى منتصف مارس، وكما نعلم في تلك الأثناء يحدث هجمات من البرد بشكل مفاجئ ومع اقتراب فصل الصيف يبدأ الطقس في الاعتدال، وكما يطلق عليه أيضًا هو “الزعاق” ومن الأرجح تبدأ في 10 فبراير الموافق لـ 29 رجب 1445هـ. حتى 20 مارس 2024.

ما هي مراحل موسم العقارب لعام 1445

وكما نعلم أن مراحل موسم العقارب او العقرب السم تنقسم إلى ثلاث مراحل وإليكم الشرح بالتفصيل :-

الفترة الأولى من موسم العقارب سعد الذابح أو الجزار

تبدأ الفترة الباردة وتنتهي بدفء أكبر.

ويسمى هذا الوقت بـ “عقرب السم”؛ لأن بردها يقتل.

الفترة الثانية من موسم العقرب سعد بلع

تتوسط الفترة بين برد ودفء.

ويُسمى هذا الوقت بـ “عقرب الدم”؛ لأن بردها يدمي ولا يقتل.

الفترة الثالثة من موسم العقارب سعد السعود

تكون الأجواء دافئة وتذيب الدسم داخل الأسقية.

ويُسمى هذا الوقت بـ “عقرب الدسم”.

متى ينتهي موسم العقارب 2024/1445

ينتهي موسم العقارب في 13 مارس 2024م الموافق 3 شعبان 1445هـ، يستمر موسم العقارب من 33 إلى 39 يومًا، أي أن نهاية موسم العقارب قد تتراوح من 13 مارس 2024م حتى 19 مارس 2024م.

لماذا سُمي موسم العقارب لهذا الاسم