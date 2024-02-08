انت الأن تتابع خبر "استمتع بتجربة خيالية" طريقة حجز تذاكر بوليفارد وورلد وأسعار التذاكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمتلك المملكة العربية السعودية واحدة من أروع المناطق الترفيهية التي جذبت العديد من السياح خلال الفترة الأخيرة، وهي منطقة بوليفارد وورلد حيث تحتوي على 14 مدينة ترفيهية، كما تضم تجارب عديدة من مختلف بلدان العالم، وقد تزايد البحث خلال الأيام الماضية حول طريقة حجز تذاكر بوليفارد وورلد وأسعار هذه التذاكر، وهذا ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال.

طريقة حجز تذاكر بوليفارد وورلد

يمكن حجز تذاكر منطقة بوليفارد وورلد الترفيهية من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة، وهي:

في البداية قم بالدخول إلى منصة visit saudi.

ثم اختر أيقونة شراء التذاكر.

سيتم انتقالك إلى تطبيق webook، قم بتحميل التطبيق أو قم بتسجيل البيانات الظاهرة أمامك.

ثم اختر تسجيل الدخول.

بعد ذلك يمكنك اختيار موعد شراء التذكرة وعدد التذاكر التي ترغب في الحصول عليها.

ثم حدد وسيلة الدفع المناسبة لك.

وقم بالاحتفاظ بالتذاكر على هاتفك لتتمكن من الدخول من خلالها.

أسعار تذاكر منطقة بوليفارد وورلد

نوع التذكرة السعر Weekend Entry 58 ريال سعودي Weekend Entry 29 ريال سعودي BLVD World Value Ticket 109 ريال سعودي BLVD World Gold Ticket 218 ريال سعودي BLVD World VIP Ticket 327 ريال سعودي BLVD World Family Ticket 520 ريال سعودي

ماهي بوليفارد وورلد أو جادّة العالم؟

هي واحدة من أهم المناطق الترفيهية التي تم إقامتها داخل المملكة العربية السعودية، وقد تم افتتاحها خلال موسم الرياض 2022 من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ، وتضم هذه المنطقة عدة تجارب متنوعة من مختلف دول العالم ومن بينهم الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا واليابان والمكسيك واليونان والمغرب وإسبانيا.

كما تحتوي منطقة بوليفارد وورلد على أكبر بحيرة صناعية في العالم يمكن من خلالها ركوب الغواصات، كما يوجد بها أكبر مسرح كوري، وتتميز المنطقة بمساحتها الكبيرة حيث تستطيع استيعاب ثلاثة آلاف زائر كل ساعة.

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