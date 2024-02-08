المنتدى المتوسّطي الخامس للمياه يختتم أعماله بالعاصمة التونسية

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أحمد جودة - القاهرة - اختُتمت اليوم في العاصمة التونسية فعاليات المنتدى المتوسّطي الخامس للمياه الذّي انعقد تحت شعار "معًا من أجل اعتدال مشترك في استخدام المياه".

وأكد المشاركون، أن الحاجة باتت ملحة لاتخاذ إجراءات فورية ومنسقة لتأمين استدامة الموارد المائية في المنطقة، كما دعوا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المياه والمتمثلة في حشد الجهود لتنفيذ تدابير التكيف وتعزيز القدرة على الصمود لضمان توفير الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية في ظل تغير المناخ ووضع إستراتيجيات شاملة للتخفيف من آثار الجفاف والفيضانات وإدارتها بالاعتماد على نظم فعالة للإنذار المبكر وآليات لمجابهتها.

وأعربوا عن تشجعيهم لدعم التخطيط الإستراتيجي وتنفيذ السياسات لتحسين إدارة الموارد المائية ولا سيما إدارة الطلب لتحقيق التوازن لتلبية الاحتياجات ومقاومة ندرة المياه والكوارث الطبيعية واستكشاف نماذج وآليات وشراكات واستثمارات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم تنفيذ المبادرات المتعلقة بالمياه والحد من النقص الحاصل في تمويل البنية التحتية والمشاريع مع الالتزام بمبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة وعدم الضرر.

كما دعوا إلى ضرورة حظر استخدام المياه كسلاح في المنطقة وتمكين السكان والمؤسسات المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على مياه آمنة وبأسعار معقولة إلى جانب ضرورة تعزيز التعاون عبر الحدود والدبلوماسية المائية في إدارة الموارد المائية المشتركة ومنع النزاعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفقًا لمبادئ القانون الدولي المعمول بها بما في ذلك مبدأي "عدم الضرر" و"الإنذار المسبق".

وأشار المشاركون بالمنتدى، إلى التعاون الوثيق من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي سينعقد ببالي لإيجاد حلول مناسبة للتعامل مع ندرة المياه وتعبئة التمويل اللازم.