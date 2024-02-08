نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير الرياض يطلق غزلان «حريملاء» دعما لتنمية الحياة الفطرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز متنزه حريملاء الوطني (الشعيب)، وذلك خلال زيارته التفقدية التي يقوم بها اليوم لمحافظة حريملاء والمراكز التابعة لها، وتدشين عدد من المشاريع التنموية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر المتنزه، محافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس، وأعضاء المجلس المحلي.

عقب ذلك أطلق عددًا من الغزلان (ضباء الريم) في نطاق المتنزه، وذلك دعمًا منه لتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي بالمحافظة.

ثم قام أمير الرياض بزراعة شتلة (طلح بري)، وذلك ضمن مشروع المركز الوطني لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المتنزه.