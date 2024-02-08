نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأمريكي والفرنسي التطورات في قطاع غزة ومحيطها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

كما تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها.