نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الطائف تستعيد البدلات المصروفة قبل 14 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت جامعة الطائف، في استعادة بدلات التعليم الجامعي بعد 14 عامًا من صرفها دون وجه حق. وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إنها علمت أن وكيل الجامعة الدكتور إبراهيم القرني، منح أعضاء التدريس المعنيين بالقرار، 30 يومًا لقبول الحسم من رواتبهم، أو إثبات صحة استلام المبالغ، ووجه الخميس الماضي في قرار عاجل، بسرعة إنشاء (منصة العهد والالتزامات المالية) على موقع الجامعة الإلكتروني بعد فحص وتقييم إجراءات الصرف لبدل التعليم الجامعي بالجامعة عن الأعوام المالية (1432/‏‏‏‏1431هـ) حتى (1439/‏‏‏‏1440هـ) وحصر المبالغ المصروفة، وذلك جاء استنادًا إلى ما ورد للجامعة من ملاحظات من الديوان العام للمحاسبة، بشأن نتائج فحص إجراءات الصرف لبدل التعليم الجامعي بالجامعة، إذ قامت الجامعة بمراجعة الأنصبة التدريسية، والدرجات العلمية، والتكاليف الإدارية.

ووجه الوكيل القرني، باطلاع أعضاء هيئة التدريس على المبالغ المحسومة -إن وجدت- لبدل التعليم الجامعي للأعوام المذكورة، وفي حال وجود اعتراض يمكن للعضو تقديم اعتراضه مع إرفاق ما يثبت عبر النظام الآلي للمنصة، وسيتم فحص ومراجعة الاعتراضات بواسطة فريق عمل مختص، وفي حال عدم دخول عضو هيئة التدريس على المنصة وعدم الاعتراض خلال (۳۰) يومًا من تاريخه؛ سيتم تنفيذ قرار الحسم، دون الرجوع إليه، وذلك، استنادا على المادة الثالثة عشرة من نظام إيرادات الدولة الصادر في 18/‏11/‏1431هـ، واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري في 24/‏2/‏1439هـ، التي نصت على «كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار». وأكد القرني بأنه سيتم إرسال مبالغ الحسم على البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بعضو هيئة التدريس.

