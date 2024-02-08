نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: السعودية تدعم الأونروا لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الوزارة في الرياض اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون بين السعودية ووكالة «الأونروا» وسبل تعزيزه، وجدد الوزير التأكيد على موقف السعودية الداعم للوكالة، والداعي إلى اضطلاع كافة المانحين لوكالة الاونروا بدورهم الداعم للمهمات الإنسانية تجاه الفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.