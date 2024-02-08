نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية في الطب البشري بفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم اليوم بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص «طب بشري» بجمهورية فرنسا.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية سيكون متاحًا من اليوم الخميس 8 فبراير 2024 إلى يوم الخميس 22 فبراير 2024، وذلك عبر رابط التقديم على بوابة سفير 2 سفير: (moe.gov.sa)

وأكدت الوزارة ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط؛ وهي: حصول المتقدم على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمره 35 عامًا، والانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدل عن 3.50 من 5، 2.80 من 4، 70 من 100.