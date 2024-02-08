نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العدل تطلق خدمة قيد المستشار القانوني غير السعودي للمنشآت القانونية عبر منصة «ناجز» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة العدل، خدمة جديدة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصتها للخدمات العدلية «ناجز» Najiz.sa، حيث أتاحت خدمة تقديم طلب قيد المستشار القانوني غير السعودي للمنشآت القانونية عبر منصة «ناجز»، وذلك بخطوات بسيطة وميسرة وموثوقية عالية، تسهم في تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، ودعم الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة، وتعزيز الجوانب الوقائية.

ويكون الحصول على الخدمة، من خلال الدخول على منصة «ناجز»، ثم اختيار خدمة طلب قيد المستشار القانوني غير السعودي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة، واستكمال باقي المتطلبات حتى صدور الترخيص.

وكانت وزارة العدل، قد أعلنت أخيرًا الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلبًا آخر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتشمل التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في السعودية.

يذكر أن منصة «ناجز» تضم بوابة مخصصة للمحامين، وتوفر عددًا من المزايا للمحامين، منها فصل البيانات والقضايا الشخصية للمحامي عن القضايا الموكلة له بصفته محاميًا، كما وفرت خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، إضافة إلى الخدمات المهنية للمحامين، وعدد من الخدمات التفاعلية الخاصة بالمحامين.