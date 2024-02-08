نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة تنظم فعالية عن «حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة دورة تدريبية بعنوان: «حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية»، بحضور رئيس اللجنة المحامي خالد أبو راشد، وعدد من أعضاء اللجنة، وجمع من المحامين والقانونيين والمختصين.

وقدم مازن عبدالوهاب كردي عضو لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، والدكتورة آلاء بنت بكر الشيخ أستاذ مشارك بجامعة الملك عبدالعزيز محاضرة حول حقوق الفكرة الأدبية والفنية. وتناول المتحدثون نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عام 1424هـ والذي نظام يتبع إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ويتكون النظام من 28 مادة، وجرى تعديلها عدة مرات كان آخرها في ذي القعدة 1443هـ.

وقال المحامي والمحكم والمؤثق المعتمد من وزارة العدل مازن عبدالوهاب كردي إن فكرة المحاضرة عن الملكية الفكرية والأدبية والفنية قائمة على فكرة مهمة تتمثل في التطور والنمو والرقي الذي تعيشه مملكتنا في فصلها المشرق في جميع المجالات، وممن تلك المجالات اللامعة والمتميزة مجال الفن خصوصا في الفترة الأخيرة، حيث تألقت الفنون في عدة مواسم وفعاليات ومهرجانات حدثت في أرض السعودية كمهرجان البحر الأحمر للسينما ومهرجان جوي وورد وموسم لرياض وموسم جدة وغيرها، وكان ذلك كله بفضل الإشراف والتنسيق من قبل الهيئة العامة للترفيه ووزارة السياحة، وتحت مظلة ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية.

وقال المحامي كردي: «اليوم نسلط الضوء على نقاط لنحمي الفنانات والفنانين في جميع مجالات الفن مع هذا التطور لكي نساعد المحامين على ضبط عجلة قيادة القانون لنقود الفنانين إلى شاطئ الأمن والأمان عن طريق نظام حماية حقوق المؤلف والهيئة السعودية للملكية الفكرية». وأضاف: «على هذا الأساس أعدت لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة هذه المحاضرة لمعرفة التزامات وحقوق ومسؤوليات كافة الأطراف من محامين أو فنانين وحاولنا تقديم سرد عن تاريخ الفن المبكر في المملكة، إذ أقيمت أول مسرحية في السعودية في القصيم أمام الملك عبدالعزيز - رحمه الله- وكان اسم المسرحية (بين الجاهل والمتعلم)، وجرى سرد بعض المعلومات والمواد والنصوص القانونية في نظام حماية حقوق المؤلف والضوابط التي يتم اتخاذها أمام الهيئة السعودية للمليكة الفكرية، وفي نهاية اللقاء أجاب المحاضرون عن أسئلة واستفسارات الحضور ورحب رئيس لجنة المحامين المحامي خالد أبو راشد بالمحاضرين والحضور وأعضاء اللجنة.

وقال: «سعدت بحضور دورة الملكية الفكرية الأدبية والفنية للمحامي مازن كردي والدكتورة آلاء الشيخ بمقر كلية جدة العالمية ومن ثم عقد لقاء لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة مع أعضاء المبادرات المعتمدة من قبلها».