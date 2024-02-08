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رياض - احمد صلاح - منصة أبشر تعتبر منصة إلكترونية حكومية رائدة في المملكة العربية السعودية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، بما في ذلك خدمة نقل ملكية المركبات، والآن سوف نتعرف على خطوات نقل ملكية مركبة عبر منصة أبشر.

خطوات نقل ملكية مركبة عبر منصة ابشر

للقيام بنقل ملكية مركبة من شخص لشخص آخر من خلال منصة ابشر يتم ذلك من خلال إتباع عدة خطوات والتي منها:-

التسجيل في منصة أبشر، من خلال التوجه إلى موقع أبشر الإلكتروني .

. اختيار “تسجيل جديد”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

إنشاء كلمة مرور.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الدخول إلى خدمة نقل ملكية المركبات، تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، واختيار “خدمات المركبات”، واختيار “بيع المركبات”، ثم اختيار المركبة التي ترغب بنقل ملكيتها.

إدخال معلومات المشتري، من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية للمشتري، وإدخال تاريخ ميلاد المشتري، وأيضا إدخال رقم هاتف المشتري، وإدخال عنوان بريد المشتري الإلكتروني.

سداد الرسوم، من خلال دفع رسوم نقل ملكية المركبة عبر نظام سداد.

حيث تبلغ رسوم نقل ملكية المركبة 380 ريال سعودي.

إتمام عملية نقل ملكية المركبة، من خلال مراجعة جميع المعلومات والتأكد من صحتها، والنقر على “إتمام العملية”، وبعدها سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة تؤكد إتمام عملية نقل ملكية المركبة.

مميزات نقل ملكية المركبة عبر منصة أبشر

لمنصة ابشر في المملكة العربية السعودية متواجد العديد من المزايا والتي منها:-

سهولة الاستخدام.

سرعة إتمام المعاملة.

الأمان والموثوقية.

توفير الوقت والجهد.

يشترط القيام بالتأكد من صحة جميع المعلومات قبل إتمام عملية نقل ملكية المركبة، واحرص على الحصول على جميع المستندات المطلوبة.