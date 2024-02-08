شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين عبر منصة ابشر 1445

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رياض - احمد صلاح - الدخول إلى منصة أبشر تقديم زيارة عائلية للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، أتاحت هيئة الجوازات في المملكة إمكانية تقديم المقيمين عن طلب زيارة عائلية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية،وذلك من أجل تحقيق رغبة المقيمين في رؤية أفراد العائلة ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على خطوات الدخول إلى أبشر تقديم زيارة عائلية للمقيمين في المملكة.

أبشر تقديم زيارة عائلية للمقيمين

الدخول إلى منصة أبشر تقديم زيارة عائلية للمقيمين من الأمور المهمة لدى المقيمين في المملكة وتتم خطوات التسجيل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية.

تسجيل الدخول واختار خدمة المواطنين والمقيمين من الخدمات المتاحة.

تحديد سواء كنت مقيم أو مواطن.

ثم الذهاب إلى أيقونة طلب زيارة عائلية للمواطنين في حالة كان المتقدم مواطن.

في حالة كان المتقدم مقيم يتم اختيار طلب زيارة عائلية للمقيم.

يتم الدخول الي حسابك على منصة أبشر الإلكترونية.

يتطلب منك ملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم تقديم طلب الزيارة.

يجب كتابة رقم التأشيرة الخاصة بك.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين

وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط عند الدخول على منصة أبشر تقديم زيارة عائلية للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية لابد من توافر هذه الشروط وتتمثل فيما يلي: