نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 43 % نسبة المحتوى المحلي في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش منتدى صندوق الاستثمارات العامة في يومه الثاني أهمية تمكين القطاع الخاص، وتبادل التجارب والخبرات، وتنمية المهارات الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص من خلال البرامج الداعمة له ودعم التحول الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات الأمن السيبراني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، في الجلسة الحوارية، أن الشركات الوطنية الكبرى تعمل بتعاون وتنسيق لخدمة الأجندة المحلية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نسبة المحتوى المحلي في المملكة وصلت حاليًا إلى 43%، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات موقعة لخدمة الشركات العاملة في المملكة.

وأضاف: «التركيز على المحتوى المحلي كان منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وهو أداة مهمة للتعدد الاقتصادي، وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد». منوهًا بأهمية بناء القدرات المحلية للمحتوى المحلي.

وبيّن بقوله: « إن المنهجية المتبعة بدأت بإيجاد الأطر المناسبة للمحتوى المحلي وتعريفات محددة تمكننا من قياس المحتوى المحلي ومستويات الأداء».