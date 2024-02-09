نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة السوق المالية السعودية تحيل مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرارًا بإحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ على إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وجاءت الإحالة للنيابة العامة إلحاقًا لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 أغسطس 2022، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال عامي 2020 و2021، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت خلال تلك الفترة عبر محافظهم الاستثمارية، الذين تبين من خلال تداولاتهم استهدافهم التأثير على أسهم الشركات المدرجة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس.