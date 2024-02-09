نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: احتفالات المدارس بيوم التأسيس.. الأحد القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مدارس التعليم العام للبنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة للاحتفاء بيوم التأسيس لهذا العام وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

وأكدت وزارة التعليم ضرورة أن يتم تنفيذ فعاليات وأنشطة مناسبة لفترة الاختبارات الشفوية والعملية التي ستبدأ الأحد القادم بما يتيح لكل الطلاب والطالبات في جميع المدارس المشاركة في هذه المناسبة الوطنية مع عدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور بأي مبالغ مالية وتفعيل الاحتفاء عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لإدارات التعليم والحسابات المعتمدة للمدارس والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم المدارس بما يحتاجونه لتفعيل المناسبة.