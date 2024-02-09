نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الغرف: أزمة البصل عالمية وجهود مشتركة لتحقيق الوفرة بالسوق المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اتحاد الغرف السعودية أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول مشكلة عالمية وليست حصرًا على السوق السعودي.

وأكد في بيان أصدره اليوم الخميس، أن السوق السعودي غير معرض لنقص المحصول من البصل، حيث بلغ إجمالي استهلاك السعودية منه 702 ألف طن في عام 2023، ساهم الإنتاج المحلي منها بنحو 365 ألف طن تشكل 52%، فيما تمت تغطية العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.

وبين أن ارتفاع أسعار البصل عالميًا أدى إلى تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أسهم في خفض واردات السعودية من البصل من بعض الدول، مؤكدًا سعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وفرة محصول البصل في السعودية.