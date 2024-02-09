انت الأن تتابع خبر وزارة التجارة تعلن عن تقديم موعد موسم تخفيضات رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن طرح موسم تخفيضات بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حتى تكون متوفرة لجميع المستهلكين في جميع أنحاء المملكة، وذلك سيكون بدءًا من شهر شعبان القادم لتشجيع المستهلكين على التسوق المبكر.

التقديم على تراخيص التخفيضات

وقد أعلنت وزارة التجارية بالمملكة عن إمكانية المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في التقديم عبر البوابة الإلكترونية التابعة إلى الوزارة للتقديم على تراخيص التخفيضات، ومن المقرر أن موسم التخفيضات للمستهلكين بمناسبة شهر رمضان الكريم والعيد سيكون بدءًا من تاريخ 10 شعبان 1445هـ الموافق 20 فبراير 2024 وسوف يستمر حتى تاريخ 5 شوال 1445هـ الموافق 14 أبريل 2024م.

وأن الهدف من التقديم الإلكتروني هو توفير الوقت والمجهود على المنشآت والمتاجر الإلكترونية في الحصول على تراخيص التخفيضات بكل سهولة، كما يمكنه طباعتها لرؤيتها إلى المستهلكين دون أن يفقد أي أيام من رصيده السنوي للتخفيضات.

وقد أكدت الوزارة أنه يمكن التقديم لموسم التخفيضات لعام 2024 للمتسوقين عبر التجارية الإلكترونية لشراء جميع المنتجات اللازمة لهم في وقت مبكر.

التأكد من التخفيض