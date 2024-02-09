انت الأن تتابع خبر الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف شاغرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن وجود فرص عمل شاغرة في عدة مشروعات ببعض مدن بالمملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف الوظائف المطلوبة والمتطلبات وكيفية التقديم عبر البوابة الإلكترونية.

وظائف شركة الخدمات المحددة

أوضحت الشركة السعودية للخدمات المحدودة عبر الإعلان عن الوظائف المطلوبة لكل من الجنسين وهذه الوظائف كالتالي:

فني أعمال صحية (سباك).

فني ميكانيك مضخات.

فني محطة تبريد مركزي (محطة شيلرات).

مشغل محطة صرف و معالجة مياه.

فنى تكييف (باكج – أسبليت – شباك).

فني كهرباء ضغط منخفض.

فني كهرباء ضغط متوسط.

فني و مشغل محطة طاقة كهربائية.

فني إلكترونيات.

فني وسائل امن سلامة.

فني حدادة و لحام.

فني ميكانيكي عام.

فني ميكانيكا ديزل مولدات.

فني نجارة.

بلاط / مليس.

سيدة عامل نظافة.

مخطط ومجدول.

رسام أوتوكاد معماري.

فني ميكانيك مضخات.

فني محطة تبريد مركزي (محطة شيلرات).

فني وسائل امن سلامة.

فني نجارة.

فنى دهانات.

بلاط / مليس.

عامل عادي.

عامل مغسلة (استلام – غسيل – كوي – توزيع – تغليف ملابس).

خياط / خياطة.

عامل نظافة.

فني و عامل زراعي.

الوظائف الهندسية

ومن ضمن الوظائف المطلوبة في الشركة السعودية للخدمات المحدودة التخصص الهندسي والوظائف هي:

مهندس جودة و سلامة.

مهندس ميكانيكا.

مهندس محطة طاقة كهربائية.

مهندس مدني.

مهندس جودة وسلامة.

مهندس كهرباء.

متطلبات وظائف شركة الخدمات المحدودة

وقد حددت الشركة بعض المتطلبات للقبول في الوظائف وهي كالتالي:

الأولوية للسعوديين أما في حالة كان المتقدم غير سعودي سيتم توفير نقل الكفالة.

أن يكون لدي المتقدم خبرة في مجال الدراسة.

يجيد تطبيقات Microsoft Office.

يمتلك مهارة تواصل جيدة.

أن يكون لدي المتقدم رخصة قيادة سارية الصلاحية.

طريقة التقديم في الوظائف