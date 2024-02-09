انت الأن تتابع خبر تسجيل مولود جديد عبر منصة أبشر بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تسجيل المواليد الجدد من أهم الإجراءات التي يجب على الوالدين القيام بها بعد ولادة أطفالهم، وتوفر منصة أبشر الإلكترونية خدمة تسجيل المواليد الجدد إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية، والآن نتعرف على خطوات تسجيل مولود جديد عبر منصة أبشر.

خطوات تسجيل مولود جديد عبر منصة أبشر

أولا الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

اختيار “خدمات الأحوال المدنية”.

اختيار “تسجيل مولود”.

إدخال معلومات المولود (الاسم، الجنس، التاريخ الميلادي، مكان الميلاد، اسم الأم، اسم الأب، رقم الهوية الوطنية للأم، رقم الهوية الوطنية للأب،…).

إرفاق الوثائق الداعمة (شهادة الميلاد، صورة من جواز سفر الأم، صورة من جواز سفر الأب،…).

مراجعة الشروط والأحكام قبل تقديم الطلب، واخيرا الضغط على “تقديم”.

سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم هاتف الوالد المُسجل في منصة أبشر تتضمن رقم طلب التسجيل.

يجب على الوالد مراجعة مركز الأحوال المدنية خلال مدة 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب لإتمام عملية التسجيل والحصول على شهادة ميلاد رسمية للمولود.

يجب أن يكون الوالدان مُسجلين في منصة أبشر.

يجب أن تكون جميع المعلومات المدخلة صحيحة وموثقة.

يجب إرفاق جميع الوثائق الداعمة.

يمكن للمستفيدين متابعة حالة طلب التسجيل من خلال منصة أبشر.

يجب التأكد من صحة جميع المعلومات التي تم إدخالها قبل تقديم الطلب، وأيضا قم بإرفاق جميع الوثائق الداعمة قبل تقديم الطلب.

كما يجب أن تحرص على مراجعة مركز الأحوال المدنية خلال مدة 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

خدمات اخرى بمنصة ابشر

توفر منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها مثل: