انت الأن تتابع خبر ماهي أسعار باقات الحج لهذا العام 1445/2024 ورابط التسجيل إلكترونيا عبر موقع وزارة الحج والعمرة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقترب موسم الحج لعام 1445، ومع اقترابه يتطلع الجميع في المملكة العربية السعودية إلى إمكانية التسجيل لأداء هذه الفريضة العظيمة ويبحث الكثيرون عن أسعار الباقات المتاحة للحج هذا العام، ومعرفة أسعار باقات الحج للحجاج الداخليين لعام 2024/1445، وسوف نتعرف علي طريقة التسجيل في باقات الحج لعام 1445 عبر موقع وزارة الحج والعمرة والتفاصيل المتعلقة بها.
ماهي أسعار باقات الحج للحجاج داخل السعودية
تتضمن أسعار باقات الحج 1445 لحجاج الداخل في المملكة العربية السعودية وتخفيضات عن أسعار العام الماضي، حيث وافقت وزارة الحج والعمرة على تخفيض أسعار الباقات الأولى والثانية بمقدار 653 ريال سعودي وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعلنة
- سعر باقة الحج الأولى: 5,274 ريال.
- سعر باقة الحج الثانية: 5,792 ريال.
- سعر باقة الحج الثالثة: 6,215 ريال، وتتضمن الأبراج السكنية.
- سعر باقة الحج الرابعة: 3,235 ريال.
كيفية التسجيل في باقات الحج 1445/2024
- يمكنك التسجيل في باقات الحج لعام 1445 ويمكنك اتباع الخطوات التالية لحجز رحلة الحج في هذا العام كالتالي:
- ابدأ بفتح موقع وزارة الحج والعمرة على الإنترنت أو قم بتحميل تطبيق نسك على هاتفك الذكي.
- انقر على زر إنشاء حجز جديد إذا كنت تستخدم الموقع، أو اختر خدمة الحجاج إذا كنت تستخدم التطبيق.
- قراءة والموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالحج.
- تصفح الباقات المختلفة التي تقدمها الوزارة والتعرف على تفاصيل كل باقة.
- اختر الباقة التي تلبي احتياجاتك وميزانيتك.
- أضف المرافقين الذين سيصطحبونك في رحلتك، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ويمكنك أيضًا إضافة محرم اختياري من بين الأقارب المسموح لهم مثل الزوج، الأخ، الابن، الأب.
- أدخل معلومات حسابك البنكي للدفع.
- اختر طريقة الدفع المناسبة لك، سواء كانت دفعة واحدة أو دفعات متعددة.
- انتظر تأكيد الحجز واستلم رسالة نصية على هاتفك تحتوي على رقم الحجز وغيره من التفاصيل ويمكنك أيضًا متابعة حالة الحجز عبر لوحة المستخدم على الموقع أو التطبيق.