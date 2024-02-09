ماهي أسعار باقات الحج لهذا العام 1445/2024 ورابط التسجيل إلكترونيا عبر موقع وزارة الحج والعمرة

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رياض - احمد صلاح - تقترب موسم الحج لعام 1445، ومع اقترابه يتطلع الجميع في المملكة العربية السعودية إلى إمكانية التسجيل لأداء هذه الفريضة العظيمة ويبحث الكثيرون عن أسعار الباقات المتاحة للحج هذا العام، ومعرفة أسعار باقات الحج للحجاج الداخليين لعام 2024/1445، وسوف نتعرف علي طريقة التسجيل في باقات الحج لعام 1445 عبر موقع وزارة الحج والعمرة والتفاصيل المتعلقة بها.

ماهي أسعار باقات الحج للحجاج داخل السعودية

تتضمن أسعار باقات الحج 1445 لحجاج الداخل في المملكة العربية السعودية وتخفيضات عن أسعار العام الماضي، حيث وافقت وزارة الحج والعمرة على تخفيض أسعار الباقات الأولى والثانية بمقدار 653 ريال سعودي وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعلنة

سعر باقة الحج الأولى: 5,274 ريال.

سعر باقة الحج الثانية: 5,792 ريال.

سعر باقة الحج الثالثة: 6,215 ريال، وتتضمن الأبراج السكنية.

سعر باقة الحج الرابعة: 3,235 ريال.

كيفية التسجيل في باقات الحج 1445/2024