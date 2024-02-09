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أحمد جودة - القاهرة - استفد بسهولة: دليل الخطوات للحصول على إعانة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في عام 2024.. في المملكة العربية السعودية، تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية واحدة من العديد من المنظمات الخيرية التي تقدم المساعدات المالية الفورية للفقراء وأصحاب الاحتياجات.

تبرز هذه المؤسسة بتقديمها المساعدات الإنسانية في جميع أشكالها، إضافةً إلى دورها الفعّال في تنظيم العمل الخيري في المملكة. في الفقرات التالية، سنوضح كيف يمكن الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

التسجيل في مؤسسة وليد بن طلال الخيرية 2024

أوضحت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عدد من الخطوات الأساسية التي يجب إتباعها من أجل التسجيل في مؤسسة طلال الخيرية، وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى منصة الوليد بن طلال الإلكترونية.

النقر على تسجيل دخول.

إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية وغيرهم من البيانات.

قم بتعبئة استمارة الدعم المادي.

حدد نوع المساعدة التي تحتاج إليها سواء كانت سكن أو سيارة.

أرفق كل البيانات المطلوبة.

ثم انقر على تسجيل طلب.



التقديم على سكن مجاني بمؤسسة الوليد بن طلال

من الجدير بالذكر أن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تقدم عدد كبير من المبادرات الخيرية، أبرزهم مبادرة الحصول على مسكن مجاني، وللتسجيل في المبادرة يرجى إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى منصة سكني.

إدخال بيانات تسجيل الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إرفاق كل المستندات المطلوبة والتي تدعم الطلب مثل وثيقة مفردات الراتب وصورة من الهوية الوطنية.

يتم إرسال الطلب وانتظار مراجعته.

