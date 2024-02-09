نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمل نموذج نقل معلومات الجواز القديم للجديد بالمملكة 1445هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد نموذج نقل معلومات الجواز القديم للجديد نموذجًا يسمح للمواطنين السعوديين والمقيمين بتحديث بياناتهم بشكل صحيح عند انتهاء صلاحية الجواز القديم.

سنقدم في السطور التالية نموذجًا لنقل المعلومات من جواز قديم إلى جواز جديد في المملكة العربية السعودية، من خلال “ بوابة دوت الخليج الإلكترونية”.

السعودية.. نقل معلومات الجواز القديم للجديد

نموذج نقل معلومات الجواز القديم للجديد يتضمن عددًا من البيانات الشخصية، من بينها: اسم مقدم الطلب، رقم الإقامة، رقم الجواز، اسم الكفيل ورقمه، تاريخ تقديم الطلب، توقيع المتقدم على الطلب. وبعد إدخال جميع البيانات في النموذج، يجب على مقدم الطلب وضع علامة صح على خانة الصورة الفوتوغرافية.

للتحقق من طلب نقل المعلومات، يجب على المواطن أو المقيم التوجه إلى فرع المديرية العامة للجوازات لاستكمال باقي الإجراءات والحصول على الجواز الجديد.

يمكن الحصول على نموذج نقل معلومات الجواز القديم للجديد بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة بصيغة PDF، ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط "هنا".

خطوات نقل معلومات الجواز القديم للجديد:



توفر وزارة الداخلية السعودية إمكانية نقل معلومات الجواز القديم للجديد عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية السعودية، وذلك من خلال الرابط "هنا". اختيار "أبشر أفراد". تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. النقر على قسم الجوازات. النقر على "تحديث بيانات جواز سفر المقيمين". النقر على "بدء استخدام الخدمة". ملء النموذج بالبيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة. إدخال رمز التحقق المعروض على الشاشة. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها،وبعد ذلك يمكن النقر على "إرسال" لتقديم النموذج.

من المهم أن يتم تزويد النموذج بجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، والتأكد من توقيع المتقدم على الطلب. بعد تقديم النموذج، يتعين على المقدم الطلب التوجه إلى فرع المديرية العامة للجوازات لاستكمال باقي الإجراءات وتقديم الوثائق اللازمة. سيتم تحديث المعلومات وإصدار الجواز الجديد للمقدم الطلب.

يمكن الحصول على نموذج نقل المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة السعودية، ويمكن طباعته وملئه يدويًا أو ملئه إلكترونيًا قبل الطباعة. يجب الاحتفاظ بنسخة من النموذج المعبأ كإثبات للتحويل.

يجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات والمتطلبات الرسمية المحددة من قبل الجهات المعنية لضمان سير عملية نقل المعلومات من الجواز القديم للجواز الجديد بسلاسة ودون أي مشاكل.

من المهم أن يلتزم المواطنون والمقيمون بتحديث بياناتهم والحصول على جواز سفر جديد بمجرد انتهاء صلاحية الجواز القديم. يعد الجواز الجديد وثيقة هوية رسمية ومهمة للسفر والتنقل الدولي، لذا يجب الاهتمام بتحديثه والحصول عليه في الوقت المناسب.