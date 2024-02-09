نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية.. تعرف على شروط وأسعار الإقامة المميزة الدائمة في المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الأشخاص عن شروط وأسعار الإقامة المميزة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وخاصة المغتربين المقيمين داخل المملكة. فالإقامة المميزة تتمتع بمميزات عديدة.

ولذا، يقدم موقع "بوابة دوت الخليج الإلكترونية" شروط الحصول على الإقامة المميزة الدائمة في السعودية، ورسومها، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقديم، ويسلط الضوء على مميزات هذا النوع من الإقامة في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الإقامة المميزة الدائمة في السعودية تشمل ما يلي:

وجود جواز سفر ساري المفعول. القدرة على دفع الرسوم الخاصة المحددة وفقًا للائحة التنفيذية. أن يكون عمر المتقدم للإقامة لا يقل عن 21 عامًا. وجود سجل جنائي خالي من السوابق الإجرامية. تقديم تقرير صحي يفيد بأن المتقدم للإقامة الدائمة غير مصاب بالأمراض المعدية. في حالة تقديم الطلب داخل المملكة العربية السعودية، يجب أن تكون إقامة المتقدم نظامية.

بعد استيفاء الشروط والحصول على الموافقة من الجهة المعنية، يتوجب على المتقدم دفع المقابل المالي المحدد وتقديم وثيقة تأمين طبي وفقًا للائحة التنفيذية ولنظام الضمان الصحي، ويجب أن يتم ذلك في مدة أقصاها 30 يومًا.

بالنسبة لرسوم الإقامة المميزة الدائمة في السعودية، فقد تم تحديدها وفقًا للنظام، وتبلغ 800 ألف ريال سعودي، أو ما يعادل 213 ألف دولار أمريكي.

أما الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة، فيجب على المتقدم تقديم الوثائق التالية:

جواز سفر المتقدم، على أن يكون ساري المفعول. سجل جنائي يؤكد خلو المتقدم من أي سوابق جنائية. سند مالي يثبت قدرة المتقدم المالية. تقرير صحي صادر خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التقديم، يفيد بحالة صحة المتقدم وعدم إصابته بالأمراض المعدية.

تتمتع الإقامة المميزة الدائمة في السعودية بعدة مميزات، بما في ذلك: