نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين.. تعرف على شروط السفر لرومانيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رومانيا، واحدة من أبرز الدول السياحية في أوروبا، تحتضن العديد من المواقع الأثرية التي يجب زيارتها.

إذا كنت ترغب في السفر إلى رومانيا من السعودية في عام 2024، فمن المهم معرفة شروط السفر التي تم تحديدها من قبل السفارة.

سنقدم لكم خلال السطور التالية شروط السفر إلى رومانيا والأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة.

شروط السفر إلى رومانيا:

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر على الأقل. يجب تقديم إثبات إقامة في فندق أو مكان إقامة الشخص الذي يسافر إليه. يجب الحصول على تأشيرة السفر.

إجراءات استخراج تأشيرة رومانيا:



بعد معرفة شروط السفر إلى رومانيا، بما في ذلك استخراج التأشيرة، يجب اتباع الإجراءات التالية للحصول على التأشيرة:

تقديم نسخة أصلية من الهوية المدنية. تقديم إثبات الهوية المهنية. تقديم صورتين شخصيتين حديثتين. تقديم نسخة من تذكرة السفر للذهاب والعودة. إثبات عدم إصابتك بأي أمراض قابلة للنقل. الحصول على التطعيمات المطلوبة. تقديم خطة الرحلة بالتفصيل. دفع الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة. تقديم إثبات للنفقات المالية خلال فترة السفر. تقديم جواز السفر الساري المفعول.

نصائح للتقديم على تأشيرة رومانيا للسعوديين:



هنا بعض النصائح والإرشادات التي يمكن اتباعها للحصول على تأشيرة رومانيا وتسهيل عملية السفر: