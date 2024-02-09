انت الان تتابع خبر تأجيل صرف دفعة 75 من حساب المواطن لشهر فبراير، هل الأنباء صحيحة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديد موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير في الدورة رقم 75، وبموجب هذا الإعلان، سيتم إيداع المعاشات بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو قبله أو بعده عندما يصادف عطلة نهاية الأسبوع في البنوك، وسيتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستحقين، وذلك ابتداء من الساعة 12 منتصف الليل ليوم الصرف، بهدف ضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين.

موعد صرف حساب المواطن

حساب المواطن هو أحد الأركان الأساسية في ضمان الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، يعد هذا البرنامج المبادرة الحكومية الرائدة والتي تهدف إلى تقديم دعم مالي شهري للمواطنين، وذلك بهدف إعفائهم من الأعباء المالية وتحفيز الاستقرار الاقتصادي لديهم.

حساب المواطن

تأسس حساب المواطن على أسس من المساواة والعدالة الاجتماعية، بهدف تحقيق جودة حياة أفضل للفرد وأسرته، يشتمل حساب المواطن على عدة مكونات، بدءا من فحص الأهلية وتحديد قيمة الدعم وصولاً إلى إلى إتاحة فرصة التظلم للمستفيدين في حالة عدم الأهلية أو وجود خطأ في المعلومات، يأتي هذا البرنامج تنفيذا لأهداف رؤية المملكة 2030 وجهود الحكومة السعودية في تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

متي موعد صرف حساب المواطن شهر فبراير؟