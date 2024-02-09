انت الأن تتابع خبر كم باقي على حساب المواطن + موعد إيداع الدعم لهذا الشهر فبراير 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

نوضح لكم كم باقي على حساب المواطن وفقا للتصريح الرسمي الصادر عن البرنامج؛ حيث اقترب موعد إيداع حساب المواطن ولم يتبقى سوى ساعات قليلة، ولكن هذا الشهر يتأخر الدعم هذا الشهر فبراير 2024 عن موعده المعروف؛ وقد أعلن البرنامج أن سبب التأخير يرجع لعطلة البنوك؛ حيث صادف تاريخ الإيداع 10 فبراير العطلة الأسبوعية يوم السبت، ولهذا تقرر التأخير، ولعل هذا هو الاستثناء الوحيد الذي أعلنه البرنامج من قبل، وما دون ذلك ينزل حساب المواطن في موعده المحدد.

كم باقي على حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن أنه متبقي على إيداع الدفعة القادمة لشهر شعبان 1445 يومان من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، ويتاح عبر البوابة الإلكترونية خدمة استعلام حساب المواطن برقم الهوية، تظهر من خلالها تاريخ إيداع الدفعة المستحقة والدفعات السابقة.

لذلك فإن موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير يكون يوم الأحد الموافق 11 فبراير، الموافق هجريا 1 شعبان 1445.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن: https://portal.ca.gov.sa/

الساعة كم ينزل حساب المواطن

ينزل حساب المواطن من نهاية اليوم التاسع من الشهر الميلادي، وتستمر عملية الإيداع على مدار اليوم العاشر حتى نهايته، ولكن لهذا الشهر فبراير 2024 يختلف الوضع قليلا؛ حيث يتأخر الإيداع نظرا لتعارض الموعد مع عطلة يوم السبت، وبناءا على ذلك ينزل حساب المواطن منذ نهاية يوم السبت 10 فبراير وتستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم الحادي عشر من نفس الشهر.

كم ينزل حساب المواطن هذا الشهر