طريقة تسجيل المواليد إلكترونيا عبر أبشر 1445 وإصدار شهادة الميلاد

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رياض - احمد صلاح - توفر منصة أبشر خدمة تسجيل المواليد إلكترونيا من الموقع الرسمي لها، وذلك دون أن يحتاج ولي أمر المولود إلى اصطحابه لأحد مراكز التسجيل التابعة للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نشارك معكم خطوات تسجيل المواليد من خلال المنصة، وكذلك أهم مميزات الاستفادة من هذه الخدمة.

خطوات تسجيل المواليد إلكترونيا عبر أبشر

يتم تسجيل المواليد إلكترونيا عبر أبشر من خلال اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

أولا يجب على المواطن والد الرضيع أن يتوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول على المنصة، ثم يتم الضغط على خيار “خدمات” المتوفرة في قسم “خدماتي” ويتوفر هذا الخيار في صفحة الموقع الرئيسية.

الخطوة التالية هي الضغط على خدمات “الأحوال المدنية”.

تظهر جميع خدمات الأحوال المدنية التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية للمواطنين، فيتم الضغط على خدمة “تسجيل المواليد”.

يطلب الموقع تسجيل بيانات المولود، فيجب كتابتها بشكل دقيق وصحيح لكي يتم تنفيذ الطلب دون أي مشكلة.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات يتم الضغط على خيار “تسجيل”.

يمكن كذلك طلب توصيل شهادة الميلاد إلى المنزل من خلال المنصة، ويتم دفع رسوم التوصيل بشكل إلكتروني أيضا.

مميزات تسجيل المواليد إلكترونيًا

هناك عدد من المميزات التي يستفيد منها المواطن حين قيامه بتسجيل المواليد بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر، ومن هذه الفوائد ما يلي:

توفر هذه الخدمة حصول الطفل المولود على رقم سجل مدني بشكل تلقائي.

تساعد هذه الخدمة في تحديث البيانات الخاصة بسجل الأسرة.

يتم التسجيل بشكل إلكتروني فوري دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع أو مكاتب الأحوال المدنية السعودية.

يمكن كذلك أن يستفيد المواطن من خدمة توصيل شهادة الميلاد حتى المنزل، ويجب لتفعيل هذه الخدمة أن يكون لدى المواطن عنوان وطني مسجل.

كما تساعد هذه الطريقة في الحفاظ على سلامة المواليد وصحتهم، لأن هذه الخدمة لا تحتاج إلى الذهاب لمكتب أو فرع التسجيل.

وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال بعد توضيح خطوات تسجيل المواليد عبر أبشر 1445 وأهم المميزات التي تقدمها هذه الخدمة للمواطنين.