نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية.. قائمة أشهر الغابات داخل المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتشر الغابات داخل مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وتتمتع المملكة بتنوع الطبيعية الجغرافية لها بسبب مساحتها الكبير التي استغلتها من شبه الجزيرة العربية، ورغم طبيعة المملكة الصحراوية؛ إلا أنها تتمتع بغابات كبيرة وتعتبر هي رئة المملكة والسبب في تأثيراتها البيئية.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية قائمة أشهر الغابات الموجودة في المملكة العربية السعودية.

أشهر الغابات في السعودية



أشهر الغابات في المملكة العربية السعودية هي:

غابة رغدان والتى تقع في منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر من أجمل وأكبر الغابات الموجودة، وتتمتع بتنوعها الحيوي الكبير بسبب ان غابة رغدان تضم أكثر من 200 نوع من النباتات، وعدد مختلف من الحيوانات البرية مثل الأرانب والغزلان والطيور.

غابة الشفا والتى تقع في منطقة جازان، وتتمتع غابة الشفا بعدد كبير من أشجار العرعر والطلح، بالإضافة إلى تنوعها الحيواني وتعتبر غابة الشفاء إنها أهم المواقع الرعوية في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية.

غابة جنبة وتقع في منطقة نجران بالمملكة، وتتميز غابات جنبة بوجود عدد كبير من أشجار الزيتون البري، والطلح، وأشجار العرعر، ويعد من اهم المناطق الرعوية في المملكة.

غابة خيرة والتى تتواجد في منطقة جازان، وتتميز بتنوعها الكبير في الأشجار، وجمال طبيعتها الخلابة، حيث تعتبر غابة خير من أهم المواقع السياحية في منطقة جازان، حيث تعد من الأماكن التي يقصدها الزوار من جميع انحاء المملكة للاستمتاع بطبيعتها وجمالها، وتوفر لهم انشطة ترفيهية مثل المشي لمسافات طويلة، أو القيام بالتخييم.

غابة حرة والتي تقع في منطقة المدينة المنورة، وتتميز بوجود العديد من أشجار السمر وأشجار السلم، بالإضافة إلى وجود تنوع حيواني كبير فيها، وتميزت إنه ا من اهم المناطق الرعوية في المدينة المنورة.

غابة جبر والتي تقع في منطقة عسير، وتتميز بكثافة كبيرة في أشجارها، وتمتعها بجمال ومظهر طبيعي خلاب، وتعد من أهم المناطق السياحية الموجودة في منطقة عسير.

غابة جبر والتي تقع في منطقة عسير، وتتميز بكثافة كبيرة في أشجارها، وتمتعها بجمال ومظهر طبيعي خلاب، وتعد من أهم المناطق السياحية الموجودة في منطقة عسير. غابة القرى وتقع في منطقة الرياض، وتتميز بوجود العديد من أشجار السمر واشجار السلم، بالإضافة إلى تنوعها في التواجد الحيواني، وتعد من أهم المواقع الرعوية في منطقة الرياض.

غابة سقام وهي التي تقع في منطقة نجران، وتتميز بوجود العديد من الأشجار المميزه التى تتكيف مع أجواء وبيئة المملكة العربية السعودية.



تصنيف الغابات في السعودية



تصنف الغابات في السعودية إلى غابات طبيعية وهي الغابات الأصلية، وغابات اعادة تنظيمها المملكة حتى تتسع الرقعة الخضراء في المملكة، وتشغل الغابات الأصلية نسبة 37% فقط من نسبة الغابات الموجودة، والغابات المعاد تنظيمها تشغل نسبة 63% من الغابات.

وتشمل الغابات التي قامت المملكة باعادة تنظيمها نحو 977000 هكتار من المساحة الكلية من المملكة العربية السعودية، وتحتوي هذه الغابات على تنوع بيولوجي هائل بسبب احتوائها على 636 نوع من الطيور والبرمائيات والزواحف والثدييات المختلفة، وبعض منها موطنه الأصلى هو في المملكة ولا يمكنها التكيف خارجها.

أقسام الغابات في السعودية



بسبب تنوع التضاريس والبيئة العامة في المملكة تنوعت أقسامها إلى عدد مختلف من الغابات، وبعض أنواعها هي: