نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن لدعم المرأة الأرملة.. تعرف على خطوات التسجيل والشروط اللازمة 1445هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُثار استفسار المواطنين في المملكة العربية السعودية على تويتر حول إمكانية دعم المرأة الأرملة عبر برنامج حساب المواطن، وتفاصيل الحصول على الدعم من خلال النفاذ الوطني.

تمت الإجابة على هذه التساؤلات عبر الحساب الرسمي الإلكتروني، وسنستعرض فيما يلي تفصيلًا حول كيفية طلب هذا الدعم.

شروط استحقاق الأرملة من برنامج حساب المواطن 1445

يجب التنبيه على أنه يوجد هناك عدة شروط لازمة للمرأة الأرملة حتى تتمكن من الحصول على دعم حساب المواطن، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون لديها الجنسية السعودية بالإضافة إلى إقامتها الدائمة في المملكة السعودية.

لا بد من عدم عملها في القطاع الخاص وكذلك القطاع الحكومي بالمملكة.

ينبغي عليها تقديم جميع الأوراق المطلوبة وكذلك المستندات التي تدل على الاستقلالية باسم من يتقدم بالطلب بالإضافة إلى شهادة وفاة الزوج.

يتوجب على المرأة امتلاك حساب بنكي غير منتهي في بنك من البنوك العربية السعودية.

لا بد من توفير صورة من حصر الورثة وكذلك بطاقة العائلة بالإضافة إلى شهادة الميلاد الخاصة بالتابعين.

يجب عدم زيادة أفراد تلك الأسرة عن ستة أشخاص فقط.

كيفية تسجيل الأرملة في حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج التي أطلقتها المملكة السعودية من أجل حماية مواطنيها ذوي الدخل المنخفض، حتى لا يشعرون بمعاناة من تكاليف المعيشة التي تقع عبء على هذه الفئة بشكل كبير، ويتوفر هناك أيضًا حاسبة من أجل حساب المبلغ التي تستحقه الأرملة من برنامج حساب المواطن، تلك الأداة العملية التي تمكن من العلم بأحقية الدعم لتلك المرأة أم لا، لذلك تستطيع التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية: