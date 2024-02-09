نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي قيمة الإعانة المالية للإعاقة؟.. وشروط الاستفادة منها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقدم الهيئة الحكومية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا للمواطنين ذوي الإعاقة، حيث يتلقون هذه المساعدة في صورة معاشات شهرية أو إعانات مالية.

يشترط أن يستوفي المواطنون السعوديون ذوو الإعاقة جميع الشروط المحددة من قبل الوزارة للتمتع بهذا الدعم. يهدف ذوو الإعاقة إلى الاستفادة من هذه الإعانة لتعزيز مستوى حياتهم، وفي الفقرات التالية سيتم استعراض الشروط وكيفية التقديم للحصول على الدعم المالي في المملكة العربية السعودية عام 1445.

شروط ومعايير طلب ذوي الإعاقة على الإعانة المالية 2024

أشارت الوزارة السعودية للموارد والتنمية البشرية والاجتماعية في المملكة السعودية إلى مجموعة الشروط المطلوب التزام كافة الراغبين في الإعانة المالية من مواطني المملكة ذوي الإعاقة، ولقد أوضحت أهمية تقديم المتقدم بيان تقييم نسبة الإعاقة، والتأكد من صلاحية البيان الخاص بتقييم الإعاقة، وكذلك يجب على الفرد المتقدم أن يكون مسجلًا في نظام الوزارة، وتأتي الشروط على النحو التالي:

يشترط الحصول على إعانة الإعاقة أن تكون إعاقة الفرد المتقدم منصة ضمن الإعاقات المستهدفة من البرنامج.

يشترط الحصول على إعانة الإعاقة أن يكون دخل المتقدم لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.

يشترط الحصول على إعانة الإعاقة عدم إقامة المتقدم في أحد المرافق الصحية أو مراكز الإيواء والتأهيل الحكومية على نفقة الدولة أكثر من ستة أشهر في العام.

يشترط الحصول على إعانة الإعاقة أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.

يشترط الحصول على إعانة الإعاقة عدم استفادة المتقدم من خدمات برنامج الإيواء التابع للوزارة.

يشترط من سيحصل على إعانة الإعاقة أن يكون عمره لا يتزايد عن ستين عامًا عند حدوث الإعاقة.

خطوات طلب ذوي الإعاقة بالسعودية إعانة الإعاقة المالية 1445

يتم اتباع خطوات متتالية بسيطة للتقديم إلكترونيًا على الإعانة المالية للمواطن ذوي الإعاقة، حيثُ يتم تطبيق الخطوات على النحو التالي:

أولًا دخول موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي.

يتم الضغط على أيقونة خاصة بخدمات المواطنين.

ثم تحديد الأيقونة الخاصة بالإعانة المالية لأصحاب الإعاقة.

يتم تدوين البيانات اللازمة التقديم بدقة، وإدخال بيانات حساب المتقدم البنكي.

ثم الموافقة على تعهد وإقرار الخدمة، وبعد ذلك الضغط على إرسال الطلب.

يتم استلام رقم الطلب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف.

بعد ذلك يقوم المتقدم بمتابعة الطلب الخاص به من خلال خدمة طلباتي بواسطة الموقع.

قيمة الإعانة المالية المقدمة لذوي الإعاقة في السعودية 2024

أوضحت الوزارة المبلغ المحدد للإعانة الشهرية المقدمة من وزارة الموارد إلى ذوي الإعاقة، حيثُ تصل قيمتها إلى ألف وستمائة ريال سعودي كل شهر، كما يتم فرض إعانة سنوية لكل أصحاب الإعاقات الجسدية مع كرسي متحرك أيضًا، وكذلك يتم صرف الإعانة السنوية لحالات البتر لأحد الأطراف، وفي حالة الإصابة بالفشل الكلوي يتم استحقاق الإعانة السنوية كذلك.