نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساند.. كيفية تسجيل دخول الأفراد والمستندات المطلوبة للاستقدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برنامج "مساند" يعتبر أحد البرامج الخدمية الرئيسية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، حيث يُعتبر وسيطًا بين أرباب العمل والموظفين، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما.

يقوم البرنامج بتسهيل استقدام العمالة المنزلية بشكل آمن، وفي الوقت الحالي، يثير العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية استفسارات حول كيفية تسجيل الدخول إلى البرنامج والوثائق المطلوبة للتسجيل، وستوضح هذه المقالة جميع التفاصيل المتعلقة بالبرنامج.

خطوات تسجيل دخول الأفراد في مساند

يساعد برنامج مساند الأفراد الذين يريدون استقدام عمالة منزلية بطريقة آمنة وبشكل مضمون، كما يساعدهم في الاستعلام عن العمالة واستقدامها وهذا من خلال تسجيل الدخول على المنصة، ويمكنك التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على موقع منصة مساند عبر الرابط التالي: الموقع الإلكتروني لمنصة مساند

ثانيا قم بتسجيل الدخول

ثالثا قم بتحديد تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني

رابعا قم بكتابة المعلومات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية

خامسا قم بالنقر على زر الدخول

سادسا انقر على الخدمات الإلكترونية

سابعا اختر الاستعلام عن العمالة المنزلية

ثامنا يتم السماح بعدها بتعيين المواصفات التي تريدها في العمالة كالجنس والعمر والشهادة التعليمية

تاسعا قم بالضغط على زر البحث

عاشرا تظهر لك صفحة بالعمالة المسجلة التي تتناسب مع مواصفاتك التي حددتها

ثم قم باختيار العمل المناسب لك

قم بقراءة الشروط والأحكام وانقر على زر الموافقة

اضغط على استقدام

وفي النهاية يتم ارسال العرض الوظيفي للعامل الذي تريد استقدامه.

المستندات المطلوبة للاستقدام عبر مساند

هيئة برنامج مساند قامت بتحديد بعض المستندات والأوراق لتسجيل الدخول في المرة الأولى وهذه المستندات كما يلي:أولا نسخة من التأشيرة