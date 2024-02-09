نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف.. شروط التسجيل على البرنامج والفئات المستحقة للدعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى جميع الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى تقديم أساليب دعم متنوعة، ومن بين هذه المبادرات تأتي مبادرة وزارة الزراعة والبيئة والمياه لدعم صغار المزارعين بواسطة دعم ريف.

يُعتبر هذا الدعم الشهري للمزارعين المستفيدين وسيلة فعّالة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، يتضمن الدعم توجيهًا لتحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي وتوفير طرق تسويق فعّالة.

يُعرض خلال السطور التالية شروط الاستحقاق وكيفية التسجيل للمزارعين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من دعم ريف المالي.

طريقة تسجيل المزارعين في دعم ريف 2024

يسمح بالتسجيل في دعم ريف لكل من المزارعين والمواطنين العاملين في المجال الزراعي، وهذا عبر القيام بخطوات سهلة حددتها الوزارة، وهي كالتالي:

في البداية التوجه إلى منصة دعم ريف من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها.

ثم يقوم المتقدم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة به في الخانات المخصصة مع الالتزام بإدخال معلومات صحيحة.

بعد ذلك يتم إرفاق المتقدم كافة المستندات والأوراق المطلوب رفعها على المنصة، واختيار الموقع الخاص بمزرعة المتقدم.

آخر خطوة هو النقر على تقديم الطلب أسفل الشاشة.

شروط أساسية لتسجيل الأسر المنتجة في دعم ريف 1445

تستطيع العديد من الفئات الحصول على دعم ريف ومن بينها الأسر المنتجة السعودية، ولكن يتم الاستحقاق عبر توافر شروط أساسية يتم النظر إليها عند مراجعة طلب الدعم، وتمثلت شروط استحقاق دعم ريف فيما يلي:

الشرط الأول هو عمر المتقدم بحيثُ يزيد عن عشرين عام لطلب الحصول على دعم ريف.

الشرط الثاني هو جنسية المتقدم بحيثُ يجب أن يكون سعودي لطلب الحصول على دعم ريف.

الشرط الثالث هو أن يكون المتقدم مهتم بالمجال الزراعي ويعمل في أحد القطاعات الزراعية لطلب الحصول على دعم ريف.

الشرط الرابع هو إقامة المتقدم داخل المنطقة الإدارية التي تم ضمها للدعم.

الشرط الخامس هو دخل المتقدم بحيثُ لا يتجاوز ستة آلاف ريال سعودي في الشهر لطلب الحصول على دعم ريف.

الشرط الأخير هو إثبات عمل المتقدم في القطاع العام بالسعودية أو الخاص أيضًا، ويجب أن يكون المتقدم يمتلك حساب مسجل باسمه في البنك لطلب الحصول على دعم ريف.

الفئات المستحقة للحصول على دعم ريف 1445