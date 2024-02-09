نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سدايا المستقبل.. التفاصيل وخطوات التسجيل في البرنامج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "سدايا" في المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج "سدايا المستقبل"، الذي يهدف إلى جذب الشباب والطلاب المتميزين في مجالات علوم الحاسب الآلي والتقنية من الجامعات والمعاهد السعودية.

إلى جانب ذلك، قدمت الهيئة أيضًا برنامج "خادم الحرمين الشريفين للابتعاث" لتعزيز قدرات الطلاب وتطوير مهارات العمل في مجالات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل البرنامج وسنقدم معلومات حول كيفية التقديم والشروط الضرورية للتسجيل، فتابعوا معنا للاطلاع على آخر المستجدات.

تفاصيل برنامج سدايا المستقبل

الكثير من المواطنين السعوديين وخاصة الطلاب يتساءلون الآن عن برنامج سدايا المستقبل الذي قامت بإطلاقه هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

يعد برنامج سدايا المستقبل فرصة جيدة للطلاب حيث يهتم البرنامج بتدريب الطلاب على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سدايا المستقبل ويتم التدريب بالاشتراك مع أكبر الجهات التدريبية على مستوى العالم.

هناك تدريب عملي في بعض الجهات التقنية الرائدة بهدف تأهيل الطلاب للعمل ضمن كوكب من الكفاءات الوطنية بالإضافة لعدد كبير من المختصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في سدايا.

الطلاب الملتحقين بالبرنامج يتلقون كفاءات مالية أثناء فترة التدريب، وبعد ما يتم التخرج من البرنامج يقوم البرنامج بتوظيف الطلاب في وظائف عالية بمزايا متعددة.

يمنح برنامج سدايا المستقبل الطلاب الملتحقين بالبرنامج فرصة للابتعاث لمواصلة الدراسة في أكبر الجامعات العالمية.

خطوات التسجيل في برنامج سدايا