نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمملكة.. المواعيد الرسمية لفتح وغلق المولات خلال شهر رمضان المبارك 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باقتراب شهر رمضان المبارك، يشغل موضوع مواعيد فتح الأسواق في المملكة العربية السعودية تفكير المواطنين.

أعلنت الحكومة السعودية بشكل رسمي عن فتح الأسواق خلال هذا الشهر الكريم بتوقيتين مختلفين.

يتسائل الناس حاليًا عن الجدول الزمني لكل فترة، حيث يتعين عليهم التجهيز لشراء المستلزمات المنزلية وتأمين مستلزمات إعداد الطعام. سيتم توضيح تفاصيل هذه الفترات في الفقرات التالية.

مواعيد فتح وعمل المولات بالسعودية في شهر رمضان 1445

كما تم الذكر لقد قامت الجهات الحكومية المسؤولة بالسعودية بتحديد عمل وفتح المولات بنظام الفترتين، حيثُ ستكون الفترة الأولى الصباحية تمثلت في فتح الأسواق من الساعة التاسعة صباحًا، وغلق المولات عند انتهاء هذه الفترة في تمام الثالثة عصرًا، وهذا بشكل يومي طوال شهر رمضان.

أما بالنسبة إلى الفترة الثانية وهي الفترة المسائية تمثلت في فتح الأسواق بعد انتهاء صلاة العشاء، وغلق الأسواق عند منتصف الليل، وخلال هذه المدة يستطيع كافة المواطنين بالذهاب إلى الأسواق وشراء كافة المستلزمات.

مواعيد العمل في رمضان لحياة مول بالرياض

نشر حياة مول المواعيد الخاصة بهم لتحديد موعد فتح المول خلال رمضان ذلك العام 2024، وتم تحديد موعد الدوام من قبل المسؤولين في المول ض، ولقد تم توضيح وذكر المواعيد كما يلي:

يتم فتح وبدء العمل في الحياة مول بالرياض خلال الفترة الصباحية، والتي تم تحديدها لتبدأ من الساعة الثالثة عصرًا، وينتهي دوام الفترة الصباحية الساعة السابعة مساءً.

يتم فتح وبدء العمل في الحياة مول بالرياض خلال الفترة المسائية، والتي تم تحديدها لتبدأ من التاسعة مساءً، وينتهي دوام الفترة المسائية في منتصف الليل.

مواعيد الدوام في رمضان مول الحياة بلازا في الدمام

من المعروف أن كافة مواعيد فتح الأسواق تم تقسيمها إلى فترتين صباحية ومسائية، وتقرر تقسيم مواعيد فتح مول حياة بلازا إلى نصفين كالآتي:

في النصف الأول من شهر رمضان من يوم واحد رمضان حتى الخامس عشر رمضان سيكون فتح وعمل الفترة الصباحية من الساعة إلى السابعة صباحًا، وتنتهي الفترة في الساعة الثالثة عصرًا.

الفترة المسائية خلال النصف الأول تبدأ من الثامنة مساءً، وتنتهي عند الثانية عشر منتصف الليل.

في النصف الثاني من شهر رمضان وهو من يوم السادس عشر من رمضان وحتى نهاية الشهر، وسيكون الدوام خلال الفترة الصباحية يبدأ من التاسعة صباحًا، وتنتهي الواحدة ظهرًا.

الفترة المسائية خلال النصف الثاني تبدأ من الثانية ظهرًا، وتنتهي عند منتصف الليل.

مواعيد الدوام في شهر رمضان مول العرب

وضح مول العرب المواعيد الرسمية لفتح وغلق المول خلال الفترات المحددة طوال شهر رمضان وهي كالتالي: