نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر مقيم.. خطوات الاستعلام عن طلب تواصل في الجوازات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كيفية طلب التواصل مع جوازات المملكة العربية السعودية أصبحت من الاستفسارات الشائعة للغاية في الفترة الأخيرة بين مواطني المملكة.

يعتبر طلب التواصل مع جوازات جزءًا من الخدمات المتاحة للمواطنين، حيث يتيح لهم تتبع حالة الطلب الذي قدموه، يمكن للمواطنين، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، الاطلاع على مراحل الموافقة أو المراجعة أو حتى الرفض، لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يُرجى متابعة القراءة.

كيفية الاستعلام عن طلب تواصل في الجوازات

أصبح التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية مطبق في كل الخدمات الحكومية، وفقا لرؤية 2030 التي تطبق في الوقت الراهن تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتقليل تدخل العمالة البشرية والاعتماد في الحصول على أي خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا، لذلك ينبغي معرفة كيفية الحصول علي هذه الخدمات لذلك إذا أراد شخص أن يستعلم عن متابعة طلب التواصل مع الجوازات لا بد من اتباع عدد من الخطوات السهلة والتي تتمثل في هذه النقاط:

أولًا طلب توصيل الجوازات عبر منصة مقيم الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر منصة مقيم.

سوف تظهر أمامك جميع بيانات الشخص صاحب الحساب، ويجب أن يقوم بإدخال المشكلة التى تواجهه.

قم برفع جميع الأوراق والمستندات المرتبطة بالمشكلة.

قم بالضغط على تأكيد الطلب، حتى تضمن أن الشكوى التي قدمتها ستصل إلى الإدارة الخاصة بالجوازات

من خلال منصة أبشر الإلكترونية قم بتقديم طلب تواصل الجوازات.

عبر رقم الهاتف الخاص بك سيتم إرسال رقم الطلب الخاص بك يمكنك أن تستعلم به.

في حالة الطلب بالنقر على التواصل يجب أن تستعلم.

ستظهر لك كافة البيانات التي تخص الطلب سواء تم الموافقة عليه أو تم رفضه أو حتى تحت بند المراجعة.

كيفية طلب تواصل عبر منصة مقيم

وهي عبارة عن منصة إلكترونية تتولى شؤون المقيمين في المملكة العربية السعودية، حتى تسهل عليهم أي إجراءات مطلوبة منهم في الجهات الحكومية، لذلك فهي تعد حلقة الوصل بين الجهات الحكومية وبين الأشخاص المقيمين داخل المملكة الذين يريدون الحصول على إحدى الخدمات، لأنها يتوفر لديها الكثير من البيانات.