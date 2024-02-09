نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هلي رسوم تسجيل دبلومات جامعة المجمعة 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعد جامعة المجمعة من بين أفضل الجامعات السعودية، حيث تجذب عددًا كبيرًا من الطلاب السنويين الذين يتطلعون للانضمام إلى مجموعتها المتميزة.

تتميز الجامعة بتوفير مجموعة واسعة من التخصصات، مع إمكانية التسجيل في برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

ومع ذلك، يتوجب على المتقدمين تحقيق شروط الالتحاق بالجامعة وتحديد التخصص المناسب.

تضم الجامعة مجموعة متنوعة من التخصصات، وتتفاوت تكاليف الدبلومات وفقًا للدرجة العلمية المحققة من قبل المتقدم، سواء كانت بكالوريوس أو ثانوية عامة.

سنقوم في الفقرات التالية بتقديم تفاصيل إضافية حول هذه الجوانب.

رسوم تسجيل دبلومات المجمعة لحاملي البكالوريوس

تختلف الرسوم كما قلنا سابقا، والآن نعرض لكم التكاليف بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس:

دبلومة إدارة الموارد البشرية ومدتها عام واحد وتكلفتها 16 ألف ريال سعودي، للحاصلين على البكالوريوس.

دبلومة الأمن السيبراني تكلفتها 16 ألف ريال سعودي مدتها عام واحد للحاصلين على البكالوريوس.

دبلومة المحاماة ومدتها عام واحد وتكلفتها 16 ألف ريال سعودي، للحاصلين على البكالوريوس.

دبلومة المعاملة الداخلية وتكلفتها تكون 16 ألف ريال سعودي ومدتها عام واحد، للحاصلين على البكالوريوس.

دبلومة أخصائي حوكمة وتكلفته 16 ألف ريال سعودي مدتها عام واحد ويقدم عليه الحاصلين على البكالوريوس.

دبلومة الإعلام ومدتها عام واحد وتكلفتها 20 ألف ريال سعودي ومتاح لحملة البكالوريوس.

دبلومة هندسة السلامة وتكلفتها 16 ألف ريال سعودي مدتها عام واحد ويمكن التقديم عليها للحاصلين على البكالوريوس.

دبلومة الإرشاد الأسري وتكلفته 14 ألف ريال سعودي مدتها عام واحد للحاصلين على البكالوريوس.

رسوم تسجيل دبلومات المجمعة لحاملي الثانوية

وتكون رسوم التسجيل للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة كالآتي: