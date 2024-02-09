نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق المحددة 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ظهور نتائج الأهلية للمستفيدين في برنامج الضمان الاجتماعي، يلاحظ بعض المشتركين عدم أهليتهم للدعم من الضمان المطور.

لتفادي هذه المشكلة، أعلنت الوزارة المختصة بالموارد والتنمية عن فرصة التقديم للاعتراض على قرار عدم الأهلية.

في حال تثبت الأهلية، سيتم التراجع عن القرار، وإلا سيظل الفرد غير مؤهل للدعم. سيتم الإعلان عن نتائج الاعتراض، ويتم تقديمه عبر الموقع الرسمي للبرنامج من خلال الحساب الشخصي للمتقدم.

الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

قد قامت وزارة الموارد والتنمية بإتاحة فرصة تقديم الاعتراض للمواطنين المنضمين للضمان الاجتماعي المطور بعد تسعون يوم من ظهور النتائج الخاصة بالأهلية.

وقبل ذلك الوقت المحدد من قبل الوزارة لم يتمكن المستفيد من التقديم على الاعتراض لعدم فتح الوزارة تلك الخاصية، وكان تقديم الاعتراض على عدم الأهلية فالبرنامج الدورة الخامسة وعشرون.

كما أن الوزارة قد مكنت الذين قاموا بتقديم الاعتراض بالحصول على المعاش الذي يتم صرفه من الوزارة إن كان من حقهم الحصول على الأهلية في البرنامج.

كيفية تقديم اعتراض عدم الأهلية في برنامج الضمان الاجتماعي

سيتم توضيح كيفية تقديم الاعتراض بكل سهولة بعد ظهور نتائج الأهلية وإليكم الخطوات:

زيارة المنصة الرسمية الخاصة بالضمان المطور.

الدخول للحساب الخاص بك عن طريق كتابة أسمك وكلمة السر الخاصة بالحساب والنقر فوق تسجيل الدخول، واختيار برامج الدعم التي تتعلق بك.

قم بالنقر على برنامج الضمان الاجتماعي، والدخول على الاستحقاق والأهلية وسيتم عرض دورة الأهلية لك مباشرة.

قم بعد ذلك بكتابة الاعتراض وتقديمه مع تقديم الأوراق والمستندات التي يتطلب تقديمها للاعتراض، ثم التسليم للبرنامج.

الشروط الخاصة باستحقاق الدعم من الضمان المطور 1445

هناك بعض الشروط اللازمة للقبول في برنامج الضمان المطور يجب النظر إليها قبل التقديم للحصول على الدعم وهي في التالي: