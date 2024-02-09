نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر موقع توكلنا 1445.. كيفية تسجيل الدخول في مدرستي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منصة "مدرستي" تسعى جاهدة لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية، وقد نشأت هذه المنصة أثناء جائحة كورونا، حيث توفر مميزات فريدة تعود بالفائدة على الطلاب والطالبات في آلاف الفصول الافتراضية يوميًا. تتجاوز "مدرستي" مجرد شرح وحضور الدروس، إذ تتميز بأهداف تعزز الجودة التعليمية وتتناسب مع متطلبات العصر الحديث.

تعتبر "مدرستي" في المملكة العربية السعودية من البيئات التعليمية التي تعزز التواصل الفعّال بين الطلاب والمعلمين والتفاعل مع زملائهم. إلى جانب ذلك، تتيح للطلاب إجراء مناقشات مماثلة لليوم الدراسي التقليدي.

تقوم المنصة بدعم الطلاب في حل واجباتهم وخوض اختبارات علمية متنوعة، مع إمكانية رؤية درجات هذه الاختبارات ومشاركة النتائج مع أولياء الأمور والمعلمين في جميع المراحل التعليمية.

للدخول إلى منصة "مدرستي" عبر توكلنا 1445، يمكن للطلاب اتباع خطوات بسيطة من خلال التطبيق، حيث يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.

توفر المنصة العديد من الخدمات المتميزة، بما في ذلك توفير المقررات الدراسية، وبنك الأسئلة، وتنظيم فصول افتراضية لتعزيز تفاعل الطلاب، بالإضافة إلى تقديم استبيانات إلكترونية لقياس أدائهم.