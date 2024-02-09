نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة الراجحي للحج المجاني 1445.. شروط التقديم والخطوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل مؤسسة الراجحي على تقديم خدمات متنوعة للمواطنين السعوديين، وتبرز من بين هذه الخدمات "حملة الراجحي الخيرية للحج المجاني"، حيث تنظم هذه الحملة سنويًا وتتكفل المؤسسة بتكاليف الرحلات والحج. يتم تمويل هذه المبادرة من قبل أبناء عبد العزيز الراجحي وأحفاده.

سنقدم لكم خلال السطور التالية شروط التقديم وخطوات الاشتراك في هذه الحملة.

شروط التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني:

1. أن يكون هذا هو الحج الأول للمتقدم.

2. يجب أن يتمتع المتقدم بسيرة حسنة وسلوك حسن.

3. جنسية المتقدم يجب أن تكون سعودية أو يكون مقيمًا بشكل كامل في المملكة.

4. يجب أن يكون المتقدم في حالة صحية جيدة وقادرًا على أداء مناسك الحج دون مشاكل جسدية أو إعاقة.

5. راتب المتقدم الشهري لا يجب أن يتجاوز 6000 ريال سعودي، وراتب الوافد لا يزيد عن 3000 ريال سعودي شهريًا.

6. يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا.

خطوات التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني:

1. زيارة موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني.

2. النقر على تبويب الحج الإلكتروني.

3. اختيار "الحج الآن".

4. اختيار برنامج الحج المفضل وتحديد المدينة وعدد التذاكر.

5. النقر على زر "إرسال" بعد إكمال التسجيل.

6. اختيار الحملة المناسبة من قائمة الحملات المتاحة.

7. إضافة طرق التواصل والتأكيد.

8. رفع المستندات والأوراق المطلوبة في المكان المخصص.

9. النقر على "إرسال".