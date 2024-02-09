نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم الديوان الملكي.. شروط التقديم وكيفية التقديم عليه 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا متنوعًا لتلبية احتياجات المواطنين، ونستعرض لكم الخطوات والشروط للحصول على هذه المساعدات المالية.

يُطلب من الراغبين في الحصول على الدعم المالي من الديوان الملكي اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني للديوان الملكي.

2. تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام البيانات المطلوبة.

3. النقر على زر المساعدات المالية من الصفحة الرئيسية.

4. ملء نموذج الطلب.

المستندات المطلوبة لتقديم الطلب:



- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

- صورة من سند الملكية (إذا كانت المساعدة متعلقة بالسكن).

- صورة من السجل التجاري (إذا كانت المساعدة تجارية).

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من شهادة الوفاة (إذا كانت المساعدة للأرملة أو العائلة اليتيمة).

- صورة من التقرير الطبي (إذا كانت المساعدة طبية).

الشروط للحصول على الدعم المالي:



1. الجنسية السعودية والإقامة في المملكة.

2. وجود حاجة مالية ودخل منخفض.