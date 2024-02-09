كيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال الهاتف الجوال 1445

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رياض - احمد صلاح - تحرص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية دائماً على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة لكافة المواطنين، حيث يمكن أن يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بكل سهولة من خلال الهاتف الجوال مباشرة، وسوف نتناول في مقالنا كافة التفاصيل الخاصة بذلك بالتوضيح والدقة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن للجميع سهولة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال العديد من الطرق المختلفة عبر الهاتف الجوال مثل تسجيل الدخول عبر منصة أبشر الالكترونية، وتدوين كافة البيانات اللازمة وكلمة المرور بشكل سليم وسوف يتم الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية في الحال بكل دقة وتوضيح.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر للأفراد

يمكن للجميع معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية من خلال الولوج إلى منصة أبشر للأفراد واتباع الخطوات الالكترونية البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

ينبغي علينا في البداية أن نقوم بالولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية.

وبعد ذلك يتم الولوج إلى الحساب الخاص بالمستخدم وتدوين الاسم ورقم الهوية وكلمة المرور والضغط بعد ذلك على خانة تسجيل الدخول.

إدخال رمز التحقق التي يتم إرفاقه عبر الهاتف الجوال بشكل سليم في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط بعد ذلك على خانة تسجيل الدخول.

النقر أيضاً على خانة الاستعلام الشامل على كافة المخالفات المرورية.

الضغط على عبارة المخالفات غير المسددة.

سوف يتم عرض الصفحة التي تحتوي على كافة التفاصيل رقم وتاريخ المخالفة والقيمة الخاصة للمخالفة و المدينة التي تم وقوع المخالفة بها والإجراء المتخذ لذلك.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر أبشر الحكومية

يمكن للجميع سهولة الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم الهوية عبر أبشر الحكومية باتباع الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي: