انت الأن تتابع خبر طريقة تقديم طلب الزيارة العائلية 1445 عبر منصة التأشيرات والرسوم المقررة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشارك معكم طريقة تقديم طلب الزيارة العائلية 1445 للأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتمكن أفراد عائلة الشخص المقيم من زيارة المملكة بشكل قانوني، كما نوضح لكم مقدار رسوم الزيارة العائلية المقررة والتي يجب سدادها حتى يتم إصدار التأشيرات بشكل صحيح.

خطوات تقديم طلب الزيارة العائلية

يمكن تقديم طلب الزيارة العائلية بطريقة سهلة من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة التأشيرات، وفي النقاط التالية شرح طريقة تسجيل الطلب:

أولا يجب أن يتم الدخول على موقع منصة التأشيرات السعودية الرسمي.

من أعلى الصفحة الرئيسية للموقع يتم الضغط على خيار “تسجيل الدخول” ثم اختيار “أفراد”.

الخطوة التالية هي كتابة بيانات حساب النفاذ الوطني الموحد للدخول على المنصة.

بعد الدخول يتم تصفح الخدمات المتوفرة في واجهة الحساب الرئيسية وبينها توجد خدمة “طلب زيارة عائلية للمقيمين” فيجب الضغط عليها.

الخطوة التالية هي كتابة كافة البيانات التي يطلب الموقع إدخالها في نموذج تسجيل الطلب، ويجب التأكد من أن كل البيانات المدخلة صحيحة بشكل كامل.

بعد ذلك يجب اختيار “سبب الزيارة” من التبويب الخاص بها أسفل نموذج الطلب.

الخطوة التالية هي كتابة بيانات الأشخاص المطلوبين للزيارة، فيجب الضغط على خيار “إضافة” وكتابة بيانات الزائر بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على خيار “حفظ” لتسجيل الطلب.

رسوم الزيارة العائلية 2024