نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم سند للزواج.. كيفية التسجيل ضمن مبادرة عشرين ألف ريال سعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برنامج سند، المبادرة الرائدة التي أطلقها محمد بن سلمان لتقديم دعم مالي للمواطنين السعوديين، يسهم في تقديم دعم للزواج بمبلغ قدره عشرين ألف ريال سعودي للمستفيدين الذين يستوفون الشروط المحددة.

وتم تصميم هذه المبادرة لتخفيف عبء التكاليف المالية عن الشباب وتسهيل عملية الزواج بالنسبة لهم. لكن قبل التقديم، يتعين التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة، وفيما يلي ذكر الشروط والخطوات المتعلقة.

الشروط اللازمة للقبول في برنامج الزواج من دعم سند:



1. يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا.

2. يجب أن يكون عمر المتقدم بين واحد وعشرين عامًا وأربعين عامًا.

3. إكمال دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن ستين بالمئة.

4. الحد الأقصى للدخل الشهري هو 4000 ريال سعودي، وفي حال تجاوز ذلك فإنه لا يتم القبول.

5. الأولوية تُعطى للأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

6. يجب أن يكون هذا الزواج هو الأول للمتقدم.

7. يجب تقديم الطلب خلال العام الأول من الزواج، ولا يسمح بتجاوز هذه المدة، حيث يتم حسابها من تاريخ عقد القران.

خطوات التقديم على دعم الزواج في برنامج سند:



1. زيارة موقع سند الرسمي.

2. تسجيل الدخول بواسطة بيانات النفاذ الوطني الموحد.

3. الدخول إلى قسم مبادرة الزواج من سند.

4. إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

5. الموافقة على الشروط والأحكام.

6. تعبئة نموذج التقديم بالبيانات الشخصية.

7. إرسال جميع المستندات المطلوبة.

8. كتابة رمز التفعيل الذي يرسل لك وتأكيد التسجيل.

9. النقر على زر تقديم الطلب، وسيتم الرد بمجرد المراجعة.