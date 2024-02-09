نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الالتحاق بالكلية الحربية السعودية 1445.. السعودية تكشف عن شروط ورابط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الكثير من الطلاب اليوم باستفسارات حول الانضمام إلى الكلية الحربية في المملكة العربية السعودية، وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن الشروط اللازمة للالتحاق بالكليات العسكرية للعام 1445.

خلال السطور التالية، سنقدم تفاصيل حول عملية التقديم، الوثائق المطلوبة، وشروط الالتحاق بالكلية الحربية.

خطوات التقديم في الكلية الحربية السعودية:



1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2. ادخل إلى النموذج المخصص لعملية التقديم.

3. أكمل البيانات الشخصية المطلوبة.

4. قدم المستندات المطلوبة.

5. اجتاز الفحص الطبي.

الوثائق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية:



1. صورة من بطاقة الهوية.

2. شهادة التخرج الأصلية.

3. صورة من نتائج الاختبارات العامة.

4. صورة شخصية للطالب.

5. كشف درجات الطالب في المراحل التعليمية السابقة.

شروط الالتحاق بالكلية الحربية السعودية:



1. يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

2. لا يجوز قبول الطلاب الذين تم رفضهم من كليات عسكرية أخرى.

3. يجب أن لا يكون للطالب أي أحكام جنائية.

4. معدل الطالب يجب أن لا يقل عن 80% في الثانوية و60% في اختبارات القدرات.

5. اجتياز الطالب للاختبارات الطبية واختبارات اللياقة والمقابلات الشخصية.

6. عدم تجاوز عمر الطالب للـ21 عامًا.

7. طول الطالب يجب أن لا يقل عن 165 سم ولا يزيد عن 188 سم.

8. وزن الطالب يجب أن لا يقل عن 52 كجم ولا يزيد عن 95 كجم.

9. يجب أن يتمتع الطالب بأخلاق وسيرة طيبة.

10. التعهد بخدمة البلاد لمدة 8 أعوام بعد التخرج.