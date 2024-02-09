نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 44 شركة تقنية عالمية تنشئ مقر لها في العاصمة السعودية الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب مشاركته في فعاليات مؤتمر مبادرة الاستثمار في دورته الخامسة، شهدت مدينة الرياض اهتمامًا متزايدًا من قِبَل الشركات العالمية في المجال التقني.

يبلغ عدد هذه الشركات 44 شركة عالمية، قررت إنشاء فروع إقليمية في الرياض بهدف الاستفادة من المميزات الاستثمارية المُقدّمة من المملكة.

ورغم هذا، يجب التأكيد أن هذه الخطوة لا تعني نقل إنهاء المعاملات الاستثمارية مع الدول الأخرى.

الشركات التي أسست فروعًا إقليمية في الرياض:



- سامسونج.

- بيبسيكو.

- ديلويت.

- كونترول.

- ديدي.

- سيستم اير.

- 500 ستارت ابس.

- ليلى.

- جليدز.

- dwf.

- HICT.

- EAI.

- FLUOR.

- HEC.

- بيك هيوز.

- بات.

- ساب.

- سينما ويونيليفر.

- جونسون كونترولز.

- OYO.

- KPMG.

- pwc.

موقف مدينة الرياض:



ردّت مدينة الرياض على هذا التحول بالتأكيد على أنه يشكل فرصة لجذب الاستثمارات إلى المملكة، دون نية لسحب الشركات من دول أخرى. وأكدت الوكالة الرسمية للأنباء السعودية أن بناء مقرات الشركات يهدف إلى تعزيز العلاقات وجذب الاستثمارات التي تخدم الدولة بشكل شامل.