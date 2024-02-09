نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزامننًا مع عمرة شعبان.. هبوط جديد لسعر الريال السعودي في السوق السوداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد سعر الريال السعودي في السوق السوداء تراجعًا كبيرًا في تعاملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، ويُسجل انخفاضًا حادًا مع انهيار الدولار في السوق السوداء، حيث يتراوح سعر العملة الأمريكية ما بين 10 إلى 11 جنيه.

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

يتساءل الكثيرون عن حركة أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.

وفيما يلي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

سجل متوسط سعره نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.