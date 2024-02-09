نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يطالب بالإفصاح عن دخل السجل التجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حساب المواطن، يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن حالة السجل التجاري للمستفيدين من دعم حساب المواطن، حيث شدد حساب المواطن على ضرورة إضافة الدخل المترتب على السجل التجاري، حتى لا يتوقف الدعم عن المستفيد الرئيسي.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار من أحد المستفيدين: في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة، وبإمكانك معرفة قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

يذكر أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل ” يلزم المستفيد الرئيسي التوجه لحسابه وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناته طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.